Il Lombardia consacra Seixas: prima vittoria a 20 anni e 16 giorni

Un ciclista così giovane non vinceva il Giro di Lombardia dal 1905. Era la prima edizione della "Classica delle foglie morte" e c'è voluto il francese Paul Seixas per ritoccare una statistica che apparteneva a Giovanni Gerbi, oltre un secolo e parecchie ere sportive dopo. Alla seconda partecipazione alla corsa - la quinta Classica monumento della stagione - il francese si mette tutti alle spalle con un'azione di potenza clamorosa nel finale, inserendosi nell'albo d'oro a soli 20 anni e 16 giorni d'età.

Fuori Tadej Pogacar, che finora al Lombardia ha fatto cinque su cinque, c'era curiosità di vedere chi si sarebbe preso il trono. Molti si attendenvano il campione d'Europa Remco Evenepoel, altri Isaac Del Toro, altri ancora il fresco campione del mondo Brandon McNulty, ma tutti volevano capire le reali potenzialità di Seixas. Se gli altri hanno deluso, il francese non l'ha fatto, anzi.

Il momento decisivo della 120a edizione è stato sul Civiglio, dove Seixas ha domato, anzi, dominato la salita, per altro ritoccando il record di velocità di Pogacar: 11'54" di scalata contro il precedente primato, dello sloveno, di 12'32". Insieme a lui, in quel momento, c'erano Enric Mas - vincitore della Vuelta a Espana - e Giulio Ciccone - vicecampione europeo -, mentre di Evenepoel, Del Toro e McNulty neanche l'ombra. Poi il francese ha aumentato il proprio vantaggio nella fase finale, tagliando in solitaria il traguardo sul Lungolario, a Como.

Dietro, Nas ha piazzato un allungo al secondo passaggio sul San Fermo della Battaglia, staccando Ciccone, che ha poi chiuso al terzo posto. Solo quarto Evenepoel, arrivato a 1'20" dal vincitore, battendo in volata McNulty, Tom Pidcock, Pello Bilbao - all’ultima corsa della carriera - e gli azzurri Christian Scaroni e Filippo Zana, con l’altro giovane francese Mathys Rondel a chiudere la top 10.







