Il Master 1000 di Shanghai al Polacco Hurkacz.

Torna in corsa anche per le ATP Finals il polacco Hubert Hurkacz ora lontano solo 20 punti dalla top 10. Per lui, secondo Masters 1000 della carriera. Il polacco ha vinto il torneo di Shanghai, battendo in finale Andrey Rublev con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in due ore e 6 minuti.

Hurkacz, contro un avversario di valore come il russo Rublev, è riuscito a superare i momenti di difficoltà, soprattutto all'inizio del terzo set. Un epilogo da thriller, in un tiebreak con 18 punti giocati e un match point annullato dal polacco che torna grazie a questa vittoria alle soglie della top 10.

Per Hurkacz settimo titolo in carriera su otto finali disputate, il secondo di questo per lui ottimo 2023 dopo l'ATP 250 di Marsiglia conquistato ad inizio stagione. Hurkacz, con questa affermazione sale all'undicesimo posto del ranking ad appena 20 punti di distanza da Casper Ruud. Pesa invece molto la sconfitta per il russo Rublev che, in caso contrario avrebbe registrato il suo nuovo best ranking scalzando Sinner al 4° posto e si sarebbe qualificato aritmeticamente alle Finals di Torino.

