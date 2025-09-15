CICLISMO Il Memorial Pantani va all'australiano Michael Storer

Edizione numero 22 per il Memorial Pantani che come sempre ha regalato emozioni e spettacolo. La corsa in linea voluta e sostenuta da Pino Buda, papà della Sidermec e storico mecenate del ciclismo, e dal presidentissimo Dionigio Dionigi nel nome di Marco Pantani, è stata vinta dall'australiano Michael Storer. Il portacolori della Tudor Pro Cycling, famoso in gruppo per il suo spirito combattivo, ha messo tutti d'accordo scattando a 4 km dall'arrivo lasciando sul posto il compagno di fuga Tesfazion, mentre il tentativo di rimonta di Delettre, autore di un ottimo finale, si ferma sul gradino più basso del podio. La corsa non ha mai vissuto fasi noiose fin dai primi km scatti a ripetizione l'hanno movimentata. E i tifosi di Marco Pantani l'hanno colorata di giallo nel ricordo sempre vivo del Pirata. Ma la prima vera fuga è arrivata allo scoccare della prima ora quando se ne sono andati in 12 tra i quali anche il favorito della vigilia Isaac Del Toro. Sulla salita di longiano Storer ha cominciato a dar battaglia mostrando di aver un'ottima gamba e frantumando il gruppo dei battistrada. L'unico progressivamente in grado di tenere la ruota è stato l'eritreo Tesfazion. All'ingresso sul circuito finale di Cesenatico la coppia di testa si è presentata con un vantaggio di 1'17''. Insieme fino ai 4 dall'arrivo quando Storer ha percepito la stanchezza dell'eritreo o con l'ultimo scatto l' ha lasciato sul posto.

