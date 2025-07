TOUR DE FRANCE 2025 Il Mont Ventoux è di Paret-Peintre. Pogacar resiste a Vingegaard Lo sloveno resta in giallo e ormai ha in pugno il tour

La tappa più iconica del Tour de France 2025, la numero 16 che vede l'arrivo sul terribile Mont Ventoux, se lo prende di forza il francese Valentin Paret-Peintre. Il 24enne vince in volata sulla rampa finale battendo l'irlandese Ben Healy che ha provato fino all'ultimo il bis dopo la vittoria della sesta tappa; terza piazza al colombiano Santiago Buitrago a 4" dai due. Ma la vera battaglia è tra i rivali di classifica generale: Tadej Pogacar, che rimane in maglia gialla, e Jonas Vingegaard, che fanno partire un duello di scatti contro-scatti e riprese a 7 km dal traguardo. Alla fine, è Pogacar a sferrare l'ultimo attacco vincendo la volata e dimostrando di avere in pugno il Tour malgrado il grande coraggio del danese.

