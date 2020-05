ATLETICA Il nuovo calendario della Diamond League

Il nuovo calendario della Diamond League.

La World Athletics, l'organizzazione mondiale di atletica leggera ha diramato un calendario provvisorio per la stagione della Diamond League. In totale 10 appuntamenti, si comincia il 14 agosto a Montecarlo, si chiude il 17 ottobre in Cina. La tappa italiana si disputerà il 17 settembre a Roma o Napoli.



