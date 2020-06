BASEBALL Il nuovo campionato con la formula del 7 Girone unico a 7 squadre e partite sulla distanza di 7 inning

Il nuovo campionato con la formula del 7.

La Federazione Italiana Baseball ha deciso la formula del nuovo campionato di serie A. Girone unico a 7 squadre, ogni squadra affronta 3 volte ciascuna delle altre, 1 in casa e 2 in trasferta, oppure viceversa. Gara1 si gioca il mercoledì alle 21, gara2 e gara3 si giocano a sedi invertite. In gara2 possono essere impiegati esclusivamente lanciatori di formazione Italiana. Al termine della regular season, le prime 4 disputano le semi-finali, al meglio delle 5 partite, le due vincenti disputeranno le Italian Baseball Series al meglio delle 7 gare per il titolo tricolore. Altra novità importante, tutte le partite della stagione si giocheranno sulla distanza di 7 inning.



