Il padre di Alcaraz: "Il divorzio da Ferrero? Ognuno la pensi come vuole".

La separazione tra Carlos Alcaraz, n.1 del mondo, e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero continua a far discutere l’universo del tennis. A una settimana dall’annuncio ufficiale della fine di un rapporto durato sette anni e che ha portato il 22enne spagnolo a conquistare 24 titoli ATP e sei Slam, la famiglia di Alcaraz rompe il silenzio.

In un’intervista rilasciata all’agenzia EFE, il padre di Alcaraz, Carlos Alcaraz González, ha scelto di non entrare nei dettagli delle motivazioni che hanno portato alla rottura con Ferrero, limitandosi a sottolineare che “ognuno è libero di avere la propria opinione in base a ciò che sa”. Con queste parole l’uomo ha di fatto stigmatizzato le speculazioni esterne pur evitando di alimentare ulteriori polemiche sulla vicenda. La posizione del genitore del campione arriva dopo che Ferrero stesso, in un’intervista a Marca, aveva ammesso di sentirsi “ferito” dalla decisione, pur dichiarando anche un “senso di pace” per aver fatto il proprio dovere.

La separazione tra Alcaraz e Ferrero è stata una sorpresa per molti osservatori, considerando i risultati raggiunti insieme e il profondo legame costruito negli anni. Secondo alcuni media e addetti ai lavori, la decisione potrebbe essere stata influenzata da divergenze interne allo staff del giocatore, in particolare tra Ferrero e la figura del padre/agente, anche se i protagonisti non hanno ufficializzato cause precise. Nel frattempo, per Alcaraz si profila una nuova fase con Samuel López, già membro del suo team, alla guida tecnica in vista della stagione 2026, che partirà con l’obiettivo di confermarsi protagonista all’Australian Open.





