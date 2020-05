CIO il Presidente del Cio Thomas Bach spiega come e dove verranno destinati gli 800 milioni di dollari stanziati per la crisi dovuta all'emergenza sanitaria

650 milioni di dollari saranno stanziati per i Giochi Olimpici. Gli altri 150 per la ripresa dello sport, si tratta di sovvenzioni per comitati olimpici e federazioni.

Nel video l'intervista a Thomas Bach

