Il presidente della FederPesi italiana Urso ospite a San Marino

Nel video l'intervista ad Antonio Urso, presidente Federazione Italiana Pesistica

E' un'amicizia trentennale quella che lega le Federazioni Pesi di San Marino e Italia, nata con un incontro tra Marino Ercolani Casadei – ora presidente onorario – e Antonio Urso nel lontano 1977. E proprio quest'ultimo, numero uno della FederPesi azzurra, è stato ospite a San Marino.

L'argento di Giorgia Bordignon e i due bronzi di Mirko Zanni e Antonino Pizzolato hanno contribuito al record assoluto di medaglie fatto segnare dall'Italia in questi Giochi Olimpici di Tokyo ma soprattutto hanno riportato in auge il sollevamento pesi dopo 37 anni di “magra”. Un onore per Urso, in primo piano anche per quanto riguarda la lotta al doping. Olimpiadi “storiche” per l'Italia e per San Marino che torna a casa con ben 3 medaglie. Un argento e due bronzi, come il bottino del sollevamento pesi azzurro.