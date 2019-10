Il primo Gigante è di Alice Robinson

Temperature estive a parte, c'è un'altra sorpresa ad agitare la prima di Coppa del Mondo. E' una ragazzina di 17 anni che viene dalla Nuova Zelanda, si chiama Alice Robinson. O Alice, visto che per allenarsi si è trasferita in Italia. E' la prima volta in carriera per lei che sul podio era già salita nel marzo scorsa quando fu seconda nel Gigante andorrano di Soldeu. Prima oggi, dopo aver chiuso seconda la prima manche alle spalle della divina Shiffrin che ha poi rimontato quando l'americano ha sbagliato sul muro. Al traguardo il capolavoro si concretizza per 6/100. Al terzo posto c'è la francese Tessa Worley, quel terzo posto che alla fine della prima manche occupava Federica Brignone, poi penalizzata da un errore e quinta. Le altre azzurre sono fuori dalle 10. Marta Bassino è dodicesima, ventunesima Curtoni, ventiquattresima Melesi e ventiseiesima Marsaglia, disastrosa dopo l'ottimo nono posto della prima manche. E' uscita Sofia Goggia che nonostante il pettorale numero 64, ha provato a farla tutta all'attacco.