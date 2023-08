VUELTA PORTOGALLO Il Prologo è di Rafael Reis

Il padrone di casa, Rafael Reis ha vinto sul traguardo di Viseu il prologo della Vuelta del Portogallo. L'atleta della Glassdrive Q8 ha conquistato così la tappa inaugurale per il terzo anno consecutivo siglando una tripletta senza precedenti. Il trentunenne portoghese ha fatto segnare il tempo di 3'58'', 2 secondi meglio dello spagnolo Juaristi e 3 del compagno di squadra Mauricio Moreira, vincitore della passata edizione. In programma del 9 al 20 agosto, la Vuelta di Portogallo è la più lunga corsa a tappe dopo i 3 grandi Giri (d'Italia, Francia e Spagna). L'edizione 2023 si snoda attraverso un percorso piuttosto vario che va da frazioni piatte per velocisti, a giornate con difficoltà altimetriche da scalatori, ad altre per i passisti. Insomma dal mare ai 2000 metri di Montalegre. Oggi la prima tappa da Anadia a Ourem. Il 16 è prevista l'unica giornata di riposo.

