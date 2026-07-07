CICLISMO Il "Ro, ro, ro" norvegese arriva anche al Tour de France: Træen in Maglia gialla Il norvegese è quarto nella quarta tappa, conquistata da un Pedersen finalmente vincente, e strappa la vetta a Pogacar

Il "Ro, ro, ro" norvegese arriva anche al Tour de France: Træen in Maglia gialla.

Dagli Stati Uniti alla Francia, l'iconico remare della Norvegia arriva anche sui Pirenei. Mentre la Nazionale guidata da Erling Haaland sta sbaragliando tutti, o quasi, nei Mondiali di calcio, quella su due ruote si prende la scena nella quarta tappa del Tour de France: Mads Pedersen è il vincitore di giornata - a proposito di Paesi del Nord Europa -, mentre Torstein Traeen va in testa alla classifica generale.

Dopo la conclusione in volata della terza tappa, ma con strappo finale vincente di Tadej Pogacar, a Foix arriva in porto la fuga e si giunge al photofinish di gruppo. Un'azione condotta a lungo, portata da ben 34 uomini, di cui faceva parte lo stesso Pedersen, uno dei più forti velocisti presenti in Francia, che però era ancora a secco di vittorie nel 2026. Il danese ha resistito ai ripetuti attacchi in altura effettuati dalle altre squadre, che ne temevano le doti di sprinter, portandosi a ruota due compagni: Vacek e Simmons.

Una resistenza che ha pagato, con la Lidl-Trek che ha dominato la volata finale e, addirittura, ha piazzato la doppietta: dietro al campione del mondo 2019 c'è proprio Simmons. Vano anche il tentativo di Kevin Vauquelin di anticipare tutti nel finale, ai 350 metri dall'arrivo, perché quando Pedersen mette il turbo, non ce n'è per nessuno.

Con il gruppo degli uomini di classifica che chiude a 13 minuti dai battistrada, Pogacar perde la Maglia gialla dopo una sola giornata, a favore di Træen, della Uno-X Mobility. Sarà, probabilmente, una leadership non di lungo corso per il norvegese, ma di certo in questo periodo gli dei dello sport guardano verso il basso indossando una maglia rossa con una croce blu e bianca sul petto. E remano, remano fortissimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: