Il Roland Garros avrà un nuovo vincitore: fuori anche Djokovic

È il Roland Garros delle sorprese. Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, il torneo francese perde anche l'ultimo vincitore di Slam rimasto in corsa: Novak Djokovic è fuori al terzo turno. A batterlo è stato uno degli astri nascenti del tennis mondiale, Joao Fonseca, che, come Cerundolo contro l'italiano, ribalta l'incontro dal punteggio di 2-0 in favore del proprio avversario.

Era dal 2010 che al serbo non succedeva di essere rimontato in un torneo dello Slam a un solo set dalla vittoria e anche in quel caso si trattava del Roland Garros, ma ai quarti di finale, per mano di Jurgen Melzer, che per altro era l'unico precedente su oltre 300 partite. Dopo il doppio 6-4 in favore di Djokovic nei primi due parziali, nel terzo Fonseca cambia ritmo, comincia a sfiancare l'avversario e a renderlo inefficace al servizio e con il dritto, prendendosi il break alla prima occasione nel terzo parziale. Vinto 6-3 il set, Fonseca crea una vera battaglia con Djokovic e completa il capolavoro prendendosi il quarto e il quinto con un doppio 7-5, al termine di quasi cinque ore di sfida.

Fuori Carlos Alcaraz per infortunio, Sinner e Djokovic per eliminazione, si è così creata l'occasione migliore della carriera di Alex Zverev per vincere quello Slam che ancora gli manca nel palmares. Ma questo è vero anche per tutti gli altri contendenti rimasti in gioco, visto che nessuno di loro ha ancora trionfato in Australia, Francia, Inghilterra o Stati Uniti. È la prima volta che una situazione del genere si verifichi già agli ottavi di un torneo del massimo circuito.







