TENNIS - MIAMI OPEN Il sogno di Sinner si infrange in finale Il polacco Hurkacz si impone 7-6 6-4 nella finale di Miami

Il sogno di Sinner si infrange in finale.

Nulla da fare per Jannik Sinner. Il talento azzurro ha lottato per un'ora e quaranta, ma è uscito sconfitto dalla pima finale di Master 1000 giocata in carriera. Sinner ha servito per il set sul 6-5 per poi perdere al tie breack il primo, mentre nel secondo Hubert Hurkacz è subito scappato sul 4-0 per poi chiudere 6-4.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: