Il tennis femminile è ripartito da Palermo.

Con il WTA di Palermo è ufficialmente ricominciato il circuito femminile di tennis, fermo dal lockdown. Il torneo siciliano storicamente porta bene ai colori italiani e anche la prima giornata di questa edizione 2020 non ha tradito le attese. Tutte e tre le azzurre impegnate hanno vinto le rispettive partite, tutte contro pronostico. Bel successo di Sara Errani, in tabellone grazie ad una wild card, che fa sua una vera e propria maratona contro la romena Cirstea battuta in tre set 7-5 1-6 6-4. Bene anche Elisabetta Cocciaretto (7-6 6-3 alla slovena Hercog) e grande partita di Jasmine Paolini 5-7 6-4 6-4 alla russa Kasatkina, match di alto livello che ha infiammato il pubblico presente, ma non numeroso nel rispetto delle norme anti Covid.



