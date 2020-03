TENNIS Il Tennis si ferma: oggi l'ok a 6 settimane di stop ATP e WTA verso un accordo

Il Tennis si ferma: oggi l'ok a 6 settimane di stop.

La pandemia Coronavirus e le misure che di ora in ora i governi di tutti i Paesi stanno annunciando, porteranno il tennis professionistico a fermarsi per 6 settimane. ATP e WTA stanno lavorando ad un documento che sarà ufficializzato in giornata per la cancellazione di tutti i tornei internazionali a partire dal 16 marzo. Molti giocatori e giocatrici stanno cercando voli utili per rientrare presso il proprio luogo di residenza.

