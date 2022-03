Il tour chiude in Spagna la sua stagione indoor con l’ultima tappa

Ritmo forsennato nei 3000 metri piani dove l'Etiopia batte la Spagna. Doppietta etiope con Selemon Barega davanti a Lamecha Girma, quEst'ultimo in grado di sorpassare nello sprint finale lo spagnolo Katir, poi superato anche dal connazionale Mechaal. Record della manifestazione per Barega in 7.34.03, abbassato il precedente di quasi 5 secondi. Lontano il record mondiale fissato in 7 minuti 26 secondi e 20 centesimi.

Nel salto triplo femminile arriva la grande prestazione. La firma la venezuelana Rojas. E' suo l'acuto del meeting di Madrid, settima e ultima tappa del Gold World Indoor Tour. La campionessa olimpica atterra a 15.41 a soli 2 centimetri dal suo stesso record del mondo al coperto, ottenuto due anni fa proprio sulla pedana spagnola. Tutto fin troppo facile per l'australiana Catriona Bisset negli 800 metri piani femminili. La Bisset ha fatto il vuoto chiudendo in 2 minuti e 12 millesimi la sua prestazione.

Record del Meeting anche nel lancio del peso con il polacco Konrad Bukowiecki capace di lanciarlo a 21.91. Sto War per Bukowiecki fiero di mostrare la sua performance ma anche il suo grido di pace. Record del Meeting anche nei 400 metri piani femminili, con la polacca Swiety Ersetic davanti a tutte con un ottimo 51.22. Grande progressione per il britannico Elliot Giles record della manifestazione negli 800 metri piani maschili in 1.45.45. Sorpasso negli ultimi 20 metri su Garcia e primato del Meeting abbassato di 11 millesimi.

Non riesce l’impresa del record del mondo all’etiope Tsegay che chiude in 3’57″38 una gara fatta da sola. In questa specialità l'Etiopia fa tripletta con Tsegay al primo posto, in netto ritardo le connazionali Meshesha con 4’02″22, terza piazza per Hailu con 4’03″28. L'italiana Sabbatini quarta con 4’10″25, primato personale, Del Buono è nona con 4’12″14. Derby spagnolo nei 60 metri ostacoli con Martinez al fotofinish più veloce di Llopis. Nella stessa specialità Zoe Sedney riesce a rimontare la finlandese Hurske che sembrava avere la vittoria in pugno. Infine la super velocità con i 60 piani.

Lo statunitense Elijah Hall deve attendere come spesso accade in questa disciplina, la decisione dei giudici che devono osservare chi dei concorrenti ha il naso davanti. Primo posto per lo lui nell'alta velocità.