TOUR DE FRANCE Il Tour lascia l'Italia con l'acuto di Girmay

L'eritreo Biniam Girmay ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France, da Piacenza a Torino per l'ultima frazione in Italia; al secondo posto il colombiano Fernando Gaviria. Il campione olimpico di Tokyo Richard Carapaz è la nuova maglia gialla per via dei migliori piazzamenti nei confronti di Tadej Pogacar del quale ha lo stesso tempo.

