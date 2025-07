TOUR DE FRANCE FEMMINILE Il Tour racconta la favola di Kim Le Court

La prima volta di un'africana al Tour è della mauriziana Kim Le Court che festeggia lo storico traguardo vincendo la tappa più lunga del Tour, 166 km non impossibili comunque insidiosi. E con avversarie favorite e titolate come Demi Vollering e Anna van der Breggen. La ventinovenne è solo al suo secondo anno nel World Tour. E siccome le favole vanno scritte per bene, Kim veste anche la maglia gialla sfilandola a Mariannes Voss, in crisi insieme alla verde Wiebes nell'ultima saluta. Buone notizie invece per Pauline Prevot, risalita seconda nella generale dopo la caduta di lunedì. Ma è il giorno di Kim Le Court che conquista la quinta tappa del Tour, terzo successo in una carriera che comprende anche la Liegi-Bastogne-Liegi e la prima tappa del Tour di Gran Bretagna, tutte conquistate in questa stagione. Precedentemente il solo successo risaliva all'ottava tappa del Giro d'Italia 2024. La sua carriera, nonostante l'età era appena iniziata e il bello, nonostante i 30 bussino alla porta, deve ancora venire.



