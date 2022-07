TOUR DE FRANCE Il Tour torna in patria e Van Aert trionfa

Il Tour torna in patria e Van Aert trionfa.

Capolavoro della maglia gialla Wout Van Aert. Il 27enne belga accende il Tour de France. Il grande giro francese arriva in patria dopo le prime trappe in Danimarca e il giorno di riposo e il leader della classifica è protagonista di una grande gara all'attacco. Van Aert vince la sua prima tappa di questo Tour 2022 con una gara da assoluto fuoriclasse. Sotto il traguardo di Calais, dopo 171 km è il fiammingo ad alzare le mani per festeggiare una vittoria bellissima. Van Aert vince con 8 secondi di vantaggio sul connazionale Jasper Philipsen. Terzo il francese, compagno di squadra della maglia gialla, Christophe Laporte. Decisivo l'attacco di squadra della Jumbo a 12 km dall'arrivo. Van Aert scollina da solo seguito da Yates e Vingegaard. Delusione per Philipsen che arriva e alza le mani convinto di aver vinto lui la tappa. In classifica Van Aert consolida il primato e guadagna secondi su Yves Lampaert e Tadej Pogacar, rispettivamente staccati di 25 e 32 secondi. Domani la quinta tappa, la più dura di questa prima parte di Tour de France, 157 km caratterizzati anche dal pavé.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: