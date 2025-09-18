TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Il Veneto vince il Trofeo delle Regioni

di Roberto Chiesa
18 set 2025

Atleti, tecnici e tifosi da tutta Italia a Forlì per il Trofeo delle Regioni su pista. Pubblico delle grandi occasioni a testimoniare sia la bontà dell'impianto che la tradizione e lo spessore della manifestazione. Nove le regioni in gara.  Velocità, inseguimenti, sprint, corse a punti, gare che hanno garantito incertezza e spettacolo. I padroni di casa dell'Emilia Romagna hanno conquistato la Prova ad Eliminazione Allieve con Teodora Castelli, la Madison Esordienti con Omar Berlini ed Edordo Sartoni e la Madison Allievi con Niccolò Astara e Filippo Bandini. Matteo Ghirelli si è invece imposto nel Km da fermo. Il trofeo finale però è stato alzato dalla regione Veneto che ha conquistato con 279 la classifica generale su Lombardia 271 ed Emilia-Romagna 221. Il Veneto dunque scrive il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione succedendo alla Lombardia che aveva vinto l'edizione 2024 tenuta a Noto.



 

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport