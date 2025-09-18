Il Veneto vince il Trofeo delle Regioni

Atleti, tecnici e tifosi da tutta Italia a Forlì per il Trofeo delle Regioni su pista. Pubblico delle grandi occasioni a testimoniare sia la bontà dell'impianto che la tradizione e lo spessore della manifestazione. Nove le regioni in gara. Velocità, inseguimenti, sprint, corse a punti, gare che hanno garantito incertezza e spettacolo. I padroni di casa dell'Emilia Romagna hanno conquistato la Prova ad Eliminazione Allieve con Teodora Castelli, la Madison Esordienti con Omar Berlini ed Edordo Sartoni e la Madison Allievi con Niccolò Astara e Filippo Bandini. Matteo Ghirelli si è invece imposto nel Km da fermo. Il trofeo finale però è stato alzato dalla regione Veneto che ha conquistato con 279 la classifica generale su Lombardia 271 ed Emilia-Romagna 221. Il Veneto dunque scrive il suo nome nell'albo d'oro della manifestazione succedendo alla Lombardia che aveva vinto l'edizione 2024 tenuta a Noto.







