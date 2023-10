SCI COPPA DEL MONDO Il vento cancella il Gigante Maschile di Soelden

Il vento cancella il Gigante Maschile di Soelden.

Il primo Gigante se lo porta via il vento e a Soelden la Coppa del Mondo Maschile incappa nella seconda falsa partenza consecutiva. Anche l'anno scorso, sempre a Soelden fu la pioggia a rovinare tutto. Già dalla prima mattina non buttava benissimo, a causa di raffiche che spolveravano la cima gli organizzatori sono stati costretti ad abbassare la partenza, correggendo al volo il tracciato e accorciando la manche di una ventina secondi. A portarsi al comando era stato l'austriaco Marco Schwarz che col suo 51''85 aveva fatto meglio del Campione del Mondo in carica (lo svizzero Odermatt) di 29 centesimi. Terzo il francese Pinturault. Peggio del tempo a Soelden c'era stata solo la squadra italiana con il solo Della Vite (undicesimo) nei primi 15 e poi De Aliprandini diciannovesimo, Vinatzer e Zingerle addirittura fuori dai 30. Poi le crescenti raffiche di vento anche a quote più basse, la sospensione e successiva cancellazione. Il circo bianco torna nel week end 11-12 novembre con le due discese maschili di Zermatt e Cervinia. Le donne invece si cimentano nella disciplina tecnica per eccellenza, lo Speciale e Levi in Finlandia. Ma in campo femminile è già un'altra Italia con Brignone seconda ieri, Bassino settima e Goggia sedicesima che torna a far punti in un Gigante di Coppa dopo quasi 2 anni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: