Il viaggio della Fiamma Olimpica a Urbino il 4 gennaio, a Rimini il giorno successivo.

Giornata storica per lo sport italiano verso la le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La giornata si è aperta ad Atene con la cerimonia di consegna della torcia da parte del Comitato Olimpico greco a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina. La fiamma olimpica è arrivata nel pomeriggio a Roma. Dalla Capitale, il viaggio per tutta Italia inizierà sabato per raggiungere tutte le regioni italiane. Il 4 gennaio sarà ad Ancona per poi salire verso l'Emilia Romagna passando da Fano, Gradara e Urbino, per continuare il 5 gennaio in direzione Riccione e quindi Rimini. Il giorno dopo la Fiamma si fermerà a Cesena, per poi attraversare Forlì, Faenza e Imola e fare tappa a San Luca. Il 7 gennaio 2026 sarà la volta di Cesenatico, Cervia e Ravenna.

