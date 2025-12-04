TV LIVE ·
Il viaggio della fiamma olimpica: a Urbino il 5 gennaio, di pomeriggio a Rimini

di Elia Gorini
4 dic 2025
Il viaggio della fiamma olimpica: a Urbino il 5 gennaio, di pomeriggio a Rimini

Momento storico per lo sport italiano verso le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La giornata si è aperta ad Atene con la cerimonia di consegna della torcia da parte del Comitato olimpico greco a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina. La fiamma olimpica è arrivata nel pomeriggio a Roma. Dalla capitale partirà il viaggio attraverso l'Italia, sabato, toccando poi tutte le regioni italiane.

Il 4 gennaio la fiamma sarà ad Ancona per poi partire verso l'Emilia-Romagna il giorno successivo, lunedì 5, passando da Fano, Pesaro, Gradara e Urbino, arrivando a Riccione e fermandosi a Rimini. Di martedì la Fiamma si fermerà a Cesena, per poi attraversare Forlì, Faenza e Imola e fare tappa sul colle di San Luca, prima di arrivare a Bologna. Il 7 gennaio 2026 sarà la volta di Cesenatico, Cervia e Ravenna.




