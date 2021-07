TENNIS Il WTA di Losanna scopre Lucia Bronzetti

A finestre tra un acquazzone e l'altro il WTA svizzero di Losanna marcia verso i quarti di finale. Sulle immagini della giocatrice di casa Vogele, avanti in rimonta dopo aver perso il primo set contro l'americana Di Lorenzo, si celebra il giorno di Lucia Bronzetti. La ventiduenne romagnola di Villa Verucchio, dopo essersi qualificata per la prima volta in carriera nel main draw del circuito maggiore si è arrampicata fino ai quarti di finale. Autoritario il successo per 6-1 6-2 sulla russa Blinkova. E ora sotto con la numero uno del tabellone, la slovena Zidansek numero 50 del mondo per una Bronzetti 241 che da lunedì sarà più avanti col suo best. Un'italiana in e un'altra out. E' Jasmine Paolini che ha ceduto troppo facilmente alla russa Vikylyantseva 6-1 6-3. Buona dimostrazione di forza della francese Caroline Garcia, 6-2 6-2 sulla rumena Dulgheru che non ha mai dato l'impressione di poterle dare fastidio. Fermata ieri sera dalla pioggia Camila Giorgi è in attesa di completare il suo ottavo contro l'ucraina Diyas.

