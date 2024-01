NUOTO Ilaria Bianchi e il sogno 5ª Olimpiade: "Tanti ostacoli, vediamo se ce la farò" La nuotatrice azzurra ha ricevuto un omaggio per la sua 21ª partecipazione al Meeting, prepara gli Italiani Assoluti ma non nasconde un obiettivo ancora più ambizioso: Parigi '24.

Dici Meeting del Titano, dici Ilaria Bianchi. La veterana azzurra - prima italiana di sempre a vincere un oro individuale ai Mondiali in vasca corta a Istanbul '12 - è anche una presenza fissa dell'evento: 21 partecipazioni su 21, la prima nel 2003, a 13 anni, tanto che gli organizzatori hanno deciso di omaggiarla con una spilla a forma di stemma di San Marino. Bianchi si sta preparando per gli Italiani Assoluti - dove ha vinto 27 ori - e non nasconde il sogno di partecipare a quella che sarebbe la sua 5ª Olimpiade.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: