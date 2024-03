TENNIS Impresa di Nardi a Indian Wells, batte Djokovic in 3 set Il Next Gen azzurro dal novembre scorso ha scelto di affidarsi al coach Giorgio Galimberti al suo vice, il sammarinese Marco de Rossi

Impresa di Nardi a Indian Wells, batte Djokovic in 3 set.

Impresa di Luca Nardi al torneo Atp 1000 di Indian Wells. Davanti ad oltre 16mila persone sul Centrale il 20enne di Pesaro, numero 123 al mondo, ha battuto in tre set il numero 1 del ranking, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Un’impresa straordinaria, quella del Next Gen azzurro che dal novembre scorso ha scelto di affidarsi al coach Giorgio Galimberti al suo vice, il sammarinese Marco de Rossi.

Il piazzamento gli è valso un punto nel ranking Atp: è diventato così il più giovane tennista italiano di sempre ad entrare nella classifica mondiale. Grazie alla vittoria su Djokovic entra nella top 100 Atp. Tra i suoi record c'è anche quello di essere diventato il più giovane tennista italiano ad aver battuto un numero 1 del ranking mondiale.



“Credo che prima di questa notte nessuno mi conoscesse – ha sottolineato Nardi dopo aver firmato solo la sua quinta vittoria in un match del circuito maggiore - Spero che il pubblico abbia apprezzato lo spettacolo. Sono super contento di questa partita. Alla fine non so come sono riuscito a tenere duro. Penso sia stato un miracolo, perché sono un ragazzo di 20 anni, fuori dai primi cento al mondo, che è riuscito a battere Djokovic. È pazzesco".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: