TOUR DE FRANCE Impresa di O'Connor, si ritirano Roglic e Van der Poel

Un eroe e due grandi rese. Il protagonista assoluto è Ben Alexander O'Connor, che celebra il suo trionfo nel giorno in cui Roglic e Van der Poel si ritirano dalla Grand Boucle. O'Connor va in fuga e mette tutti in fila sull'impegnativissima salita finale quando per qualche chilometro veste anche virtualmente la maglia gialla. Un tappone di montagna orfano di due attesi protagonisti. Primoz Roglic e Mathieu Van der Poel, ritirati dalla corsa.

Una tappa durissima nella quale nessuno si risparmia contando sulla meritatissima prima giornata di riposo prevista per domani. Protagonista ancora una volta O'Connor che riesce a infilarsi nella fuga giusta quella che mette tutti in fila e lascia il gruppo della maglia gialla di Pogacar a 7 minuti. Ecco allora che lo sloveno decide di mettersi in proprio. Risale, non ricuce, ma salva la maglia che è quello che conta. Mentre davanti vince O'Connor, ma c'è anche un bel pezzo d'Italia sul podio di giornata. Cattaneo secondo sul traguardo di Tignes, Colbrelli terzo.

