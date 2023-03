BASEBALL Impresa Italia, battuta Cuba per 6 a 3 Esordio da sogno per gli azzurri al World Baseball Classic

Impresa Italia, battuta Cuba per 6 a 3.

L'Italia comincia alla grande il World Baseball Classic. La squadra di Mike Piazza ha conquistato una storica vittoria contro Cuba. Gli azzurri si sono imposti per 6 a 3 agli extra inning. In passato era successo solo due volte che la Nazionale Italiana vincesse contro Cuba in 54 precedenti.

