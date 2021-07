Impresa Mohoric, crolla Roglic

Dalla tappa più lunga del Tour arriva un'indicazione precisa. Non su chi lo vincerà, ma su chi non lo vincerà. Salta Primoz Roglic, indicatissimo per il successo finale e invece crollato sulle ultime salite di ieri. Ha vinto Matej Mohoric, arrivato da solo sul traguardo dopo una frazione di 250 km. Van der Poel e Van Aert hanno lavorato molto, limitando i danni e chiudendo al quarto e quinto posto staccati di 1'50''.









Roglic, anche per via dei postumi della caduta della quarta tappa, ha perso la fluidità di pedalata ed è sprofondato nella Generale a oltre 9 minuti. Segnali di una condizione che sta arrivando li manda invece Vincenzo Nibali: squalo combattivo e sul pezzo, capace di risalire la graduatoria che ora lo vede sesto, dietro l'attesissimo Pogacar e davanti all'idolo di casa Alaphilippe. E oggi sono attesi ulteriori fibrillazioni, cominciano le alpi, trema la maglia gialla: l'ottava tappa prevede infatti le prime vere scalate in Alta Savoia. Su 150 chilometri di percorso ci sono tre salite di prima categoria, tutte nell'ultimo terzo di gara. Se non girano le gambe, la classifica salta: il Tour non ha aspetta più nessuno.