Impresa Paltrinieri, oro nella 10 km. È doppietta per l'Italia con l'argento di Acerenza

Il campione emiliano Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nella 10 chilometri di fondo, che si aggiunge all'oro nei 1500sl in vasca e al bronzo in staffetta e all'argento nella 5 km sempre sul Lupa Lake. Il trionfo dell'azzurro è arricchito dall'argento conquistato da Domenico Acerenza, 1H°50'56” per tagliare il traguardo pochissimi istanti prima di quello che lui stesso ha definito il suo migliore amico.

La 10 chilometri in acque libere parla chiaro: doppietta verde/bianco/rosso e Germania terza con Florian Wellbrock, in controllo per gran parte del percorso. Greg lo sfida, lo supera, poi rallenta e riparte. Una strategia che alla lunga sfinisce il tedesco. L'ultimo chilometro è quello decisivo con Paltrinieri che decide di spingere, trasformando - con la sua mente - la sua forza, le acque calde e leggermente mosse di Budapest, in bracciate più vicine a quelle che abitualmente ama fare in piscina. Acerenza, lo conosce come le sue tasche, la grande voglia di assecondarlo e stargli dietro lo sostiene per l'ultimo sforzo. Vola Greg, ma Domenico Acerenza non si stacca. Entrambi trovano quel margine necessario per arrivare all’imbuto e toccare per primi la piastra, scrivendo la storia del nuoto di fondo italiano: è la prima doppietta in assoluto. Parlare di risultato storico è il minimo sindacale, Greg ormai è entrato a far parte di quegli atleti così detti intoccabili. Il mostro sacro di Carpi strappa la quarta medaglia ai mondiali in corso equamente divise: 2 in piscina e 2 in mare.