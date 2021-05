GIRO D'ITALIA Impresa Vendrame, Bernal controlla la corsa

Impresa Vendrame, Bernal controlla la corsa.

L'Appennino tosco romagnolo premia un veneto di 26 anni alla sua prima vittoria al Giro. E' Andrea Vendrame che sul traguardo di Bagno di Romagna corona una lunga fuga e sprinta meglio di Chris Hamilton, secondo. Il gruppo si prende una giornata di riposo e lascia libero arbitrio agli attaccanti di giornata, anche perché i promotori dell'azione non sono uomini di classifica. E dunque Vendrame e Brambilla, Hamilton e Bennet. Liberi di andare, vanno. Prendono fino a 13 minuti, poi Ganna compatta i compagni a protezione di Bernal e piano piano il gruppo torna a farsi vivo. Davanti Vendrame rilancia e a 3 chilometri dalla fine prova anche ad andarsene da solo. Resiste Hamilton, dopo iniziale difficoltà il neozelandese rinviene. Il connazionale Bennet e Bramilla invece si lasciano sfilare. A Bagno di Romagna quindi c'è una poltrona per due. Vedrame, che sa di non essere il più veloce, azzecca la tattica partendo lungo e riuscendo a scrollarsi di dosso il rivale sorpreso e stanco. Vince e se la merita tutto, mentre il gruppo maglia rosa arriva 10 minuti più tardi. Si è rivisto anche Nibali che ha anticipato i migliori recuperando otto secondi. Paura per la rovinosa caduta dell'ex maglia rosa De Marchi. Trauma toracico e frattura della clavicola. Oggi tappa dedicata a Dante Alighieri, da Ravenna a Verona. Da domani le montagne.

