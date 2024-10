RIAD In Arabia lo show milionario dei re del tennis, Sinner in semifinale

In Arabia lo show milionario dei re del tennis, Sinner in semifinale.

Jannik Sinner in formato schiacciasassi parte in quarta nel Six Kings Slam, torneo esibizione in programma fino a sabato a Riad, in Arabia Saudita. Nel primo match di giornata il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha battuto in due set, per 6-0, 6-3, il russo Daniil Medvedev, n.5 del ranking mondiale e oggi, in semifinale, affronterà Novak Djokovic.

