In bici in salotto, parte il Giro d'Italia virtuale

L'ultima frontiera antivirus è lo sport virtuale, un modo per resistere e rifiutare il divano a prescindere. Da oggi si può pedalare con o senza decreto, si pedala in salotto e si parte per il Giro d'Italia. Professionisti e normali cicloamatori potranno prendere il via in quella che sarà, in attesa di scendere realmente in strada, la prima edizione virtuale della corsa rosa.Un evento da vivere a cavallo della propria bicicletta collocata su un cicloergometro di ultima generazione. 21 tappe a caccia della maglia rosa. Tra i professionisti saranno al via ben 4 formazioni World Tour con Astana, Bahrain, Movistar, Team Jumbo cui si aggiungono la Bardiani Csf e la nazionale italiana con Viviani, Bettiol, Colbrelli, Formolo, Trentin e Ulissi. Tra gli ex professionisti è confermata la partecipazione di Basso, Garzelli, Ballan, Chiappucci, Tafi e del meldolese Matteo Montaguti.



