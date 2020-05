TENNIS In Bielorussia avanti tutta: la Sabalenka vince il titolo nazionale

Tennis fermo in tutto il mondo, tranne che in Bielorussia dove pur con qualche precauzione si continua a giocare. Aryna Sabalenka numero 11 della classifica mondiali ha vinto il titolo nazionale battendo in finale la compagna di Fed Cup Aliaksandra Sasnovich. Il torneo di è giocato al Minsk Tennis Palace dove sono stati ammessi solo i giocatori iscritti e i rispettivi staff. Al termine della partite vietata la tradizionale stretta di mano, mentre il giudice di sedia ha arbitrato dotato di mascherina.



