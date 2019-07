In campo tra pochi minuti la coppia Lupo/Nicolai per il primo posto nel girone

Gli spareggi tra le lucky losers, cioè tra le terze classificate che non si sono qualificate tra le migliori, hanno designato come avversarie di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth le argentine Ana Gallay e Fernanda Pereyra.

Le italiane arrivano ai sedicesimi come prime del proprio girone a punteggio pieno e sono nettamente favorite al passaggio del turno. Alle 16 la partita. Si qualificano anche Sarah Schneider e Leonie Kortzinger: le due atlete di Amburgo hanno vinto davanti al loro pubblico in due set 21/19 e 21/16 contro le gemelle canadesi Megan e Nicole Mcnamara.

Alle 18 in campo le brasiliane Agatha e Duda, favorite alla vittoria finale, che affronteranno le statunitensi Kerry Walsh Jennins e Brooke Sweat Youngquist. Ieri in campo invece i numeri uno maschili, i norvegesi Sorum e Mol, che hanno battuto i brasiliani Pedro e Felipe, raggiungendo il primo posto del girone senza mai perdere un set in tutto il torneo. Nello scontro diretto del gruppo F tra Olanda e Stati Uniti gli Orange hanno avuto la meglio in due set, conquistando i sedicesimi. Il match di oggi di Daniele Lupo e Paolo Nicolai chiuderà i gironi maschili, con gli azzurri che affronteranno i brasiliani Andre e Giorgio per il primo posto nella pool.