TAVBALL In Cava dei Balestrieri lo spettacolo del Tavball European Tour 2023

Ha preso il via questa mattina all'interno di Cava dei Balestrieri, il torneo internazionale di Tavball. In gara 24 coppie, provenienti da Argentina, Brasile, Germania, Svizzera, Italia e San Marino che si contenderanno il titolo dell'European Tour 2023. Il Tavball è un gioco-sport con un pallone e un tavolo omologato e che si può praticare ovunque, in questo caso la location storica di Cava dei Balestrieri si fonde con la modernità di uno sport innovativo e coinvolgente. Per tutta la giornata, sono previsti incontri di qualificazione mentre in serata si disputeranno semifinali e finali del torneo.

