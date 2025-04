In Cina Mauro Generali è argento nell'apnea dinamica

Una medaglia che rende felice anche San Marino. Mauro Generali è infatti salito sul secondo gradino del podio in Cina ai World Games Series di apnea dinamica. L'azzurro è spesso presente alle gare organizzate a San Marino dalla Federazione Attività Subacquee e proprio un mese fa si era aggiudicato sul Titano il Trofeo Apnea Romagna e San Marino. Puntava alla medaglia d'oro il portacolori azzurri, unico metallo che ancora manca a livello internazionale dopo quattro argenti e due bronzi. Ci è andato ancora una volta molto vicino Mauro Generali che si è aggiudicato l'argento, dunque il quinto della sua carriera. In Cina l'atleta azzurro aveva già sfiorato il podio, andando vicino al bronzo nell'apnea dinamica senza attrezzi, mancando il terzo posto per soli 50 cm. La rivincita il giorno successivo quando ha chiuso secondo con la misura di 283,50 metri alle spalle del russo Alexey Molchanov, oro con 300,00 metri e davanti al cubano Rolando Salgado Martinez, bronzo con 279,00 metri. Sempre in campo maschile, da segnalare il settimo posto ottenuto da Matteo Michele Airoldi con la distanza di 204,50 metri. Italia protagonista anche nel lifesaving. Gli azzurri guidati dal direttore tecnico Massimiliano Tramontana hanno conquistato 13 medaglie, delle quali sette d'oro, tre d'argento e tre di bronzo.