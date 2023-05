In Eurolega vincono Monaco e Real

Monaco adesso crede nella final four. Lo fa a pieno titolo dopo il colpaccio sull'infuocato parquet di Tel Aviv e che sposta l'equilibrio della serie sul 2-1 in favore dei monegaschi. Che partono meglio, trascinati da un Mike James volonteroso di cancellare le ultime magre. L'americano apre con due petardi e poi il Maccabi si innervosisce ragion per cui dopo i primi 10 minuti di gioco gli ospiti sono avanti di 6. Il secondo si apre con maggiore aggressività da parte degli israeliani che però peccano di precisione in attacco e continuano a subire Mike James, a tratti davvero straripante. L’ex Olimpia chiude all’intervallo lungo con 18 punti sul 32-41. Il terzo quarto è quello del grande ritorno per la squadra di casa che grazie allo strappo del duo Brown-Loyd la riprende. Quando suona la sirena del terzo il vantaggio ospite si è ridotto a 1 punto. A fare la differenza nell'ultima frazione c'è la difesa monegasca. Per Tel Aviv fare canestro diventa difficile e gli ospiti gestiscono con freddezza anche gli ultimi palloni. Tutto intorno è una bolgia, ma Monaco vince 78-83 e si garantisce per lo meno una gara5 da giocare in casa. Nel momento più complicato si riscatta il Real. Partizan battuto in rimonta alla Stark Arena resa incandescente dal pubblico serbo. Un paio di giorno dopo la grande rissa con sospensione della partita, il Real parte malissimo. Il 32-19 del primo quarto suona come condanna per i blancos, che però la rimediano in una mossa. L'ingresso nella contesa del Chacho Rodriguez è una scossa per tutta la squadra, oltre che un'arma impropria in attacco. Le percentuali al tiro dei serbi calano e al tempo stesso cresce la presenza di Tavares nel pitturato. All'intervallo lungo il ritardo degli spagnoli è di appena 3 punti sul 48-45. Al rientro dallo spogliatoio si segna poco, le rispettive difese stringono i bulloni, ma Hzonja e Goss trovano canestri pesanti buoni a ribaltare il destino di un match che si deciderà punto a punto. Il pubblico spinge e quando Nunnally trova il triplone del 77-74 sembra fatta. Ma il Real riesce prima ad impattare, poi col solito Goss a sorpassare. Finisce 77-80 e il Real sempre sotto nella serie, ma ora per 2-1 ricomincia a sperare.