CICLISMO In Flanders Fields: al fiammingo Philipsen la classica delle Fiandre Il belga vince allo sprint dopo la fuga fallita di Van Aert e Van der Poel

In Flanders Fields: al fiammingo Philipsen la classica delle Fiandre.

La svolta poetica della Gand-Wevelgem premia un ciclista fiammingo: è Jasper Piliphsen il vincitore dell'88^ edizione della classica dei velocisti, la prima con la nuova denominazione di "In Flanders Fields". Proprio da quest'anno la corsa belga, che attraversa le Fiandre da est a ovest, ha cambiato nome, prendendo spunto dai celeberrimi versi scritti nel 1915 dal tenente-colonnello John McCrae, durante il suo servizio in quest'area come soldato e ufficiale medico dell'esercito canadese per la Prima guerra mondiale.

A dire la verità, il titolo della sua poesia e un papavero, simbolo delle Fiandre, erano già da tempo associati al logo della classica, ma mai le due cose si erano identificate a tal punto l'una con l'altra. E allora, forse, era destino che proprio un velocista originario delle Fiandre tornasse a vincere ora la corsa, battendo altri due fiamminghi specialisti di classiche come Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, a lungo compagni di fuga ma poi incapaci di salire sul podio. A completare le prime tre posizioni insieme a Philipsen sono stati il danese Tobias Lund Andresen e il francese Christophe Laporte.

L'assenza per malattia del bicampione in carica Mads Pedersen era un'occasione fin troppo ghiotta, per il Belgio, di riprendersi dopo cinque anni la prima delle classiche nordiche del pavè. A provarci è stato Van Aert, portando con sé in un'azione partita da lontano Van der Poel. L'olandese non era però in forma, cosa che ha ammesso a fine gara, e la sola forza del belga non è bastata ad arginare il rientro furibondo del gruppo, trascinato da Filippo Ganna.

E così, l'epilogo è stato quello più naturale, con un arrivo allo sprint e un successo di Philipsen, che da tempo inseguiva la vittoria in questa corsa e lancia un segnale importante in vista della tappa più ambita di questa settimana di classiche, l'ultima, in programma a Pasqua: il Giro delle Fiandre.

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