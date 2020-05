In Italia protestano i dipendenti di tennis, nuoto e rugby

È un Primo Maggio amaro quello dei dipendenti cassintegrati del mondo sportivo, in particolare delle federazioni di tennis, nuoto e rugby. "I cassaintegrati delle federazioni tennis-nuoto e rugby - si legge in un comunicato - unici a non poter usufruire come tutti gli altri loro colleghi del Coni/federazioni degli istituti previsti da un accordo sindacale (compreso lo smart working), si sono per giunta dovuti sentire pubblicamente additati come privilegiati, ovvero di essere inspiegabilmente contrariati e difesi dai sindacati tutti". In una situazione drammatica "come quella che stiamo vivendo - sottolinea il sindacato - gli ammortizzatori sociali devono garantire la sopravvivenza dei lavoratori che dopo due mesi non hanno visto un becco di un quattrino non ad ingrossare le casse di Federazioni che usufruiscono di finanziamenti pubblici specificatamente per il funzionamento degli uffici e del personale dipendente".