STREET-RUGBY In piazza Cavour si gioca a rugby Seicento metri quadri di erba sintetica nel centro storico di Rimini per conoscere ed ammirare lo street-rugby

Per oltre due ore lo sport ha preso possesso del centro della città di Rimini che ha conosciuto la disciplina dello street rugby. È successo sabato, in Piazza Cavour, il salotto buono della città romagnola, che Rimini Rugby ha trasformato in un campo da rugby in erba sintetica. Seicento metri quadrati di verde, incorniciato dai Palazzi storici, dai musei e dal Teatro Galli, sul quale i passaggi, le azioni, i rituali pre-gara e l’incitamento hanno letteralmente trasformato la piazza in un campo di gioco e i passanti, in autentici tifosi. La società riminese del Rugby ha scelto questa iniziativa per lanciare il “Palio della Pigna” per far conoscere la disciplina e reclutare giocatori per il vero e proprio Palio, lo street rugby legato ai quartieri di Rimini, che si giocherà sempre in piazza Cavour tra poco meno di due settimane, precisamente sabato 23 ottobre.

