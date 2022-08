CICLISMO In Portogallo comanda la volata di McGill

Travolto dal ciclone doping, il ciclismo portoghese prova a rialzarsi con il Giro. "La Volta", che lontana dal lustro e la tradizione di Giro, Tour e Vuelta, si conferma in calendario quasi un allenamento agonistico con vista Vuelta. In questo contesto onori a Scott McGill, americano della Wildfile Generation che in volata ha vinto la prima tappa in linea. Anticipati allo sprint Oliver Rees e Mauricio Moreira, rispettivamente secondo e terzo. Una bella volata anche se una volata a metà a causa di una maxi caduta a tre chilometri dal traguardo che ha frazionato il plotone selezionando naturalmente i pretendenti al successo. Tutto questo perchè il temerario Rosskopf, che era partito da lontano, è stato ripreso ai due chilometri dalla fine quando ormai poteva quasi pensare di portare a casa un coast to coast d'altri tempi. Il vincitore del prologo Reis, invece, si è limitato a controllare conservando la maglia di leader. Tutto mentre la Polizia Giudiziaria ha effettuato altre perquisizioni nel corso dell'operazione denominata "Prova Limpa". Sequestrate sacchi di sangue, anabolizzanti e broncodilatatori. La settimana scorsa il primo scossone lo aveva dato l'UCI escludendo l'intera squadra del W52 Porto pescata con ben 8 atleti positivi al doping.

