In Puglia grande spettacolo per il MotoSurf World Championship.

Una disciplina “insolita” ma altamente spettacolare ha fatto tappa in Italia. E' il MotoSurf che, a Rodi Garganico, in Puglia, ha vissuto il secondo round del Mondiale dopo quello andato in scena a Berlino a fine maggio. Il Gargano è stato grande protagonista per un evento che ha visto la partecipazione di oltre 90 atleti provenienti da 15 nazioni. La classe regina – la Open – è stata vinta dal ceco Alex Lukscheider che, dopo il secondo posto in Germania, si è portato a casa il Gran Premio d'Italia con una grande prestazione. Primo posto nelle qualifiche e primo posto in gara, davanti allo slovacco Marek Skamla che si è dovuto accontentare della piazza d'onore. In terza posizione, invece, l'altro ceco Jakub Kornfeil, ex pilota di Moto3 con 5 podi conquistati in carriera e “reinventato” come atleta nel MotoSurf.

Cechia che ha monopolizzato anche la gara femminile con il successo di Eliska Matouskova e il secondo posto della connazionale Aneta Stloukalova. A completare il podio la sudcoreana Eunjin Lee. Grande show in Puglia, prossimo appuntamento dall'11 al 13 agosto a Bastad, in Svezia.

