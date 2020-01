SCI COPPA DEL MONDO In slalom vince sempre Daniel Yule

In slalom vince sempre Daniel Yule.

E' ancora Daniel Yule il più bravo nello slalom, dopo Campiglio e Adelboden la svizzero vince anche a Kitzbuhel dove un eveltico sul gradino più alto dello slalom mancava da 52 anni. Il 28enne ha messo tutti in fila nonostante un grave errore a cui ha saputo reagire alla grandissima. Secondo dopo la prima manche, Yule ha chiuso in 1'41"50, imprendibile per l'austriaco Schwarz secondo a 12 centesimi e al francese Noel terzo a 37 centesimi, mentre il 19enne norvegese Lucas Braathen, in testa dopo la prima discesa, retrocede al quarto posto, che sa un po' di delusione e comunque è miglior piazzamento finora in Coppa del Mondo. Quarto posto (a pari merito con Braathen) per Henrik Kristoffersen, che torna in testa alla Coppa d con 741 punti, 41 in più del connazionale Kilde.

Migliore degli azzurri, sempre in difficoltà nelle discipline tecniche, è Giuliano Razzoli settimo 53 centesimi al miglior piazzamento stagionale. Un grave errore è costato molto invece ad Alex Vinatzer,quinto dopo la prima manche e quattordicesimo alla fine.



