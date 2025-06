CICLISMO In Svizzera Gregoire si impone sotto la pioggia

In Svizzera Gregoire si impone sotto la pioggia.

Con un arrivo in solitaria sotto la pioggia battente Romain Gregoire ha vinto la prima tappa del Giro della Svizzera. Ma la prima giornata di gara ha regalato subito una grossa sorpresa. Il portoghese Joao Almeida, favorito per la vittoria finale della corsa, è andato in crisi perdendo contatto con i migliori e giungendo al traguardo con oltre 3 minuti di ritardo. Una penalizzazione che rischia già di tagliare fuori il capitano della UAE Emirates.

