In volata vince sempre Ewan.

Caleb Ewan raddoppia. E dopo Cattolica conquista anche il traguardo di Termoli, precedendo in volata il sempre piazzato Cimolai. Nel giorno in cui il gruppo perde Pozzovivo e il cesenaticense Belletti, caduta e ritiro per loro, c'è una fuga che parte al chilometro zero. La animano l'azzurro Marengo, lo svizzero Pellaud e il britannico Christian. Il gruppo controlla da lontano, i battistrada prendono un buon vantaggio, ma la situazione è costantemente monitorata dal plotone che sonnecchia, ma tiene i fuggitivi a qualche minuto. E così quando le squadre dei velocisti decidono di apparecchiare per la volata, la sorte degli avanguardisti è segnata.

La fuga viene riassorbita a 20 chilometri dall'arrivo e poi è una lunga partita a scacchi, nessuno si muove fino alla sprint finale. Con Ewan messo bene, il colombiano Gaviria prova a partire lungo per un contropiede che non riesce. L'australiano prende la ruota e con l'approssimarsi del traguardo scavalca agevolmente l'aspirante vincitore di tappa. Ewan è primo su Cimolai e Merlier, mentre il giovane ungherese Attila Valter, leader in scadenza, si gode un altro giorno in rosa. Oggi ottava tappa, da Foggia a Guardia Sanframondi, con pochissima pianura.

