Inaugurata "Pescare Show 2026" alla Fiera di Rimini

Inaugurata "Pescare Show 2026" alla Fiera di Rimini.

Pescare Show 2026, organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, è stato inaugurato oggi e si svolge fino a domenica 15 febbraio. L’evento riunisce esperti e appassionati per tre giorni dedicati a innovazione, tecnica e cultura della pesca sportiva e della nautica da diporto. Tra le principali novità: strumentazione di bordo assistita dall’AI, esche snodate dal movimento realistico, kayak divisibili di nuova generazione e guide per destinazioni di pesca internazionali. Oltre 160 brand ed espositori presentano anteprime e tecnologie, con un focus su hi-tech ed ecosostenibilità.

Debutta Patagonia, che propone riparazioni sartoriali gratuite per promuovere la durabilità dell’abbigliamento tecnico. La nautica integra soluzioni avanzate: AI per navigazione e analisi dei fondali e motori fuoribordo Suzuki dotati di sistemi per il filtraggio delle microplastiche. Presenti grandi marchi globali come Shimano e Honda Marine, insieme all’artigianato italiano, dove la tradizione delle esche fatte a mano incontra la stampa 3D. Ampio spazio agli incontri istituzionali e scientifici.

La Regione Emilia-Romagna apre i lavori con focus su demanio marittimo e biodiversità, presentando i primi risultati della Carta Ittica Regionale, basata su 108 monitoraggi con le università di Ferrara, Bologna, Modena-Reggio Emilia e Parma. Sabato 14 febbraio si terrà il convegno su uccelli ittiofagi e risorse ittiche, con la partecipazione di esponenti istituzionali e del presidente FIPSAS Ugo Claudio Matteoli. L’esperienza in fiera include laboratori e attività pratiche: Content Hub, area Italian Lure Builders, Fly Tying Experience e FIPSAS Village per i giovani. Inaugurata anche la Suzuki Fishing Cup, inserita nei Campionati Italiani assoluti FIPSAS nelle discipline del Drifting e della Traina d’Altura.



I più letti della settimana: