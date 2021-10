Indian Wells; finale a sorpresa Norrie-Basilashvili

Il Masters 1000 delle sorprese continua. A Indian Wells Cameron Norrie sfiderà per il titolo Nikoloz Basilashvili: nessuno dei due era mai andato così avanti in un 1000. Il britannico ha sconfitto 6-2 6-4 Grigor Dimitrov, il georgiano ha eliminato 7-6(5) 6-3 Taylor Fritz che aveva sconfitto Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Alexander Zverev. Norrie, alla prima finale Masters della carriera, accorcia notevolmente le distanze da Jannik Sinner nella 'Race to Torino': vincendo il torneo, scavalcherebbe anche Jannik Sinner, e si ritroverebbe a poco più di 100 punti dal polacco Hubert Hurkacz, oggi virtualmente ultimo dei qualificati alle Finals.