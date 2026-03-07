Indian Wells: Sinner ok all'esordio, passa pure Cobolli

È un dolce ritorno quello di Jannik Sinner a Indian Wells, Masters 1000 che lo scorso anno l'italiano dovette saltare per i tre mesi di stop concordati con la Wada. Nel secondo turno, l'altoatesino batte in due set il numero 109 al mondo Dalibor Svrcina, con il punteggio di 6-1 6-1 e cinque servizi strappati all'avversario in soli 65 minuti di partita.

"Mi sento bene, sento di essere competitivo, ho lavorato molto in campo e anche in palestra per raggiungere il livello che voglio, mi sento calmo e rilassato, è un buon momento dal punto di vista mentale", ha commentato a fine incontro Sinner, che non ha cominciato benissimo il 2026, partito con l'eliminazione in semifinale agli Australian Open e la sorprendente uscita ai quarti a Doha, e ha bisogno di incamerare punti. Un successo o comunque un lungo cammino a Indian Wells sarebbe molto importante in chiave Ranking Atp, proprio perché lo scorso anno l'azzurro non era presente e non ha risultati da difendere, quindi tutti i punti ottenuti negli Usa si aggiungereanno alla sua graduatoria. Nel prossimo turno, Sinner affronterà il canadese Denis Shapovalov (n. 39).

Avanza al terzo turno anche Flavio Cobolli, che batte 2-1 Miomir Kecmanovic (n. 58). Una sfida che parte in salita per l'italiano, con il primo set andato al serbo per 6-3. Il romano pareggia il punteggio con un secondo set quasi perfetto (6-3, nessun break concesso e un servizio strappato all'avversario) e chiude la gara nel terzo, vinto 6-4. Nel prossimo turno affronterà lo statunitense Francis Tiafoe (n. 21). Già eliminati Lorenzo Musetti e Matteo Berretini, battuti da Marton Fucsovics e Alex Zverev, entrambi al secondo turno, entrambi per 2-0.







